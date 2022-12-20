Рождество и Новый Год

Достаем с полки елочные игрушки и гирлянды. На что важно обратить внимание?

Автор Анжелика Орлёнок
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Праздник уже совсем рядом. А значит, даже те, кто еще не успел добыть и нарядить елочку, в эти дни достанут с полок гирлянды и коробки с елочными игрушками. Как проверить качество елочных игрушек?

Достаем с полки елочные игрушки и гирлянды. На что важно обратить внимание?

Достаем с полки елочные игрушки и гирлянды. На что обратить внимание?

Качество пластиковых игрушек можно определить по запаху. Если неприятного запаха нет, можно предположить, что материал и красители качественные.

На игрушках редко можно найти пояснение, из чего они сделаны. Но если будет возможность это проверить, в составе елочных игрушек не должно быть полимеров на основе фенола, формальдегида, винила и т.п.

К сожалению, токсичными бывают даже краски, которыми покрыты игрушки. Однако, как рассказывают специалисты, вредные испарения могли бы появиться только при нагревании игрушек до высокой температуры. А этого на елочке не происходит.

А вот самыми безопасными елочными игрушками считаются серпантин и дождик.

Опасны ли стеклянные игрушки?

Опасность стеклянных игрушек — только в том, что они стеклянные. И вешать их на елочку не совсем безопасно только в том случае, если в доме есть маленькие дети или активные домашние животные (например, коты).

А еще важно проверить места крепления металлической петельки. В этих местах кусочки игрушек часто откалываются, у них могут быть острые края.

Блестки с качественных игрушек (как стеклянных, так и пластиковых) осыпаться, конечно же, не должны. А сама игрушка должна быть крепкой. Кстати, стеклянные блестящие игрушки прочнее матовых благодаря слою жидкого серебра, которым они покрыты.

Ну а при покупке новых игрушек надо помнить, что если они качественные, у них должна быть маркировка с указанием страны и компании-производителя.

На что обратить внимание при покупке гирлянды

Гирлянды для елочки, конечно же, лучше покупать у надежного продавца. Например, в крупном супермаркете. На упаковке будет указан производитель, проставлен срок службы.

У гирлянды должен быть качественный эластичный провод и надежные соединения с вилкой и блоком управления.

Расстояние от вилки до первой лампочки должно быть как минимум около 1,5 м. А мощность гирлянды, которую планируется повесить на елочку, — не должна превышать 50 Ватт.

Наконец, не рекомендуется долго находиться в темноте рядом с мерцающими светодиодными гирляндами. Неврологи уверяют, что на детей и подростков сильное продолжительное мерцание может оказывать негативное влияние.

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