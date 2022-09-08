Появились датчики, которые предупреждают, если на дорогу выбегают дикие животные

В Каунасском районе оборудовали специальную информационную систему, которая предупреждает водителей, если на дорогу выбегают дикие животные. Она уже успешно прошла испытания, и примерно через год сможет появиться и в других районах страны.
Новое приспособление — это специальные датчики на придорожных столбиках, которые фиксируют приближение животных и начинают мигать красным святом. Датчики реагируют на движущихся теплокровных, «замечая» их на расстоянии 50 м.
Новое приспособление будет очень полезно водителям. Увидев у дороги красный свет, им достаточно будет притормозить, ведь это означает, что к дороге приближается животное.
Как избежать «встречи» с диким животным в тех местах, где нет таких датчиков?
- Если на дороге установлен знак «Дикие животные», следует снизить скорость и быть внимательными. Важно знать, что дикие животные наиболее активны в темное время суток, особенно перед рассветом.
- Если вы заранее заметили диких животных на дороге — надо остановиться и переждать, пока они уйдут. Чаще всего такие животные перемещаются не поодиночке. Поэтому если одно животное уже перешло дорогу, лучше немного подождать.
- Нельзя пугать животное звуковым сигналом, потому что в испуге оно может выбежать прямо на дорогу или даже запрыгнуть на транспортное средство.
- Если животное уже находится на дороге, рекомендуется попытаться быстро затормозить сильным нажатием на педаль тормоза, избегая скольжения. Если останавливаться уже поздно, надо попытаться объехать животное сзади. Тогда оно не столкнется с машиной.
- Если избежать столкновения с диким животным не удалось, о происшествии следует сообщить по телефону помощи 112 и следовать рекомендациям специалистов службы.