Появились датчики, которые предупреждают, если на дорогу выбегают дикие животные

В Каунасском районе оборудовали специальную информационную систему, которая предупреждает водителей, если на дорогу выбегают дикие животные. Она уже успешно прошла испытания, и примерно через год сможет появиться и в других районах страны.

Новое приспособление — это специальные датчики на придорожных столбиках, которые фиксируют приближение животных и начинают мигать красным святом. Датчики реагируют на движущихся теплокровных, «замечая» их на расстоянии 50 м.

Новое приспособление будет очень полезно водителям. Увидев у дороги красный свет, им достаточно будет притормозить, ведь это означает, что к дороге приближается животное.

Как избежать «встречи» с диким животным в тех местах, где нет таких датчиков?