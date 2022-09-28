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Столичные учителя снова будут пользоваться общественным транспортом бесплатно

Автор Анжелика Орлёнок
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В прошлом году Вильнюс предоставил работникам учебных заведений возможность бесплатно ездить по городу в будние дни. В нынешнем году эта инициатива не только продолжится, но и дополнится.

Столичные учителя снова будут пользоваться общественным транспортом бесплатно

Столичные учителя снова будут ездить на общественном транспорте бесплатно / Nuotr. Sauliaus Žiūros

С октября в столичном общественном транспорте педагоги смогут ездить еще и по выходным, а также в праздничные дни. Кроме того на следующей неделе, с 3 по 9 октября, их ждут эксклюзивные предложения ко Дню учителя.

«Учитель — супергерой, мотивирующий, интересный, дружелюбный, всегда поддерживающий, легко находящий путь к сердцу каждого ученика. Именно такого учителя мы себе представляем или хотим видеть. Однако мы часто забываем, что учитель – это человек, который нуждается в поддержке, поощрении и понимании. Может быть и небольшой, но важный знак уважения позволит учителям с комфортом добираться до работы, а после нее и в выходные дни свободно передвигаться по городу – на выставки, концерты, в библиотеки, — повсюду, куда бы они ни запланировали», – говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Где получить и как воспользоваться?

В прошлом году более чем 20 тысяч работников сферы образования получили в подарок ко Дню учителя разработанные специально для них «Карты вильнюсца». Активировали карты более 18 тысяч человек. В этом году годовые проездные билеты учителям и другим работникам образовательных учреждений будут покупать и выдавать сами образовательные учреждения. Муниципалитет выделил на это финансирование.

Edu Vilnius вместе со своими партнерами по случаю Международного дня учителя с 3 по 9 октября приглашает работников образования при предъявлении «Карты вильнюсца» воспользоваться предназначенными для них скидками и предложениями праздничной недели. Например, посетить музеи, экскурсии и другие мероприятия, воспользоваться скидками в книжных магазинах или магазинах товаров для творчества, насладиться чашечкой кофе.

«Мы снова приглашаем учителей праздновать не один день, а целую неделю. И за эту неделю — еще лучше познакомиться с Вильнюсом. Приглашаем учителей бесплатно посетить музеи, экскурсии по разным местам Вильнюса, кинопоказы и даже бесплатно принять участие в соревнованиях по ориентационным играм. А во вторник мы приглашаем учителей в музей МО — подискутировать, много ли Вильнюса в школах Вильнюса, и как мы могли бы проводить больше времени, обучаясь в городе», — рассказала глава Edu Vilnius Уне Каунайте.

Какие мероприятия и скидки ожидают учителей

Бесплатные мероприятия для работников системы образования связаны со знакомством с Вильнюсом и обучением в городе. Учителей ждут бесплатные кинопоказы в кинотеатре Skalvija, возможность прогуляться по наполненной историями Лукишской тюрьме, попробовать свои силы в ориентационых играх по Вильнюсу, образовательных мероприятиях, театральных мастер-классах и многих других полезных мероприятиях.

А 4 октября в 14 час. в музее МО пройдет форум для учителей «Сколько Вильнюса в школах Вильнюса?».

Предложения праздничной недели (с 3 по 9 октября) будут действовать для работников сферы образования при предъявлении «Карты вильнюсца» или указании специального кода (для онлайн-скидок). Количество мест на некоторые мероприятия ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

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