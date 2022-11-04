Вильнюсские садовые товарищества меняют названия улиц на более уникальные

Садовые товарищества в Вильнюсе все чаще меняют названия улиц на более короткие и понятные. В Вильнюсе зарегистрировано 337 садовых товариществ, и почти везде названия улиц соответствует названию товариществ с добавлением номера.

Например: улицы Kalvarijų Sodų 1-oji, Visorių Sodų 2-oji и т.д. При этом многие садовые товарищества уже разрослись до полноценных городских кварталов города. И такие длинные названия улиц сбивают с толку.

Постепенно названия улиц начинают меняться на более уникальные. Однако инициатива должна исходить от самого товарищества. Для того чтобы появилась возможность изменить название улицы, следует собрать письменные согласия домовладельцев, проживающих на ней, и представить их в городской совет.

Жители могут сами предложить новое название улицы или попросить комиссию Муниципального совета по исторической памяти помочь им определиться с названием. Вильнюсское самоуправление призывает садоводства проявлять инициативу и подбирать новые названия для улиц по определенному принципу: в честь растений, птиц, животных, известных людей и т. д.

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