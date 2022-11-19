Дела столичные. Вильнюсские «трансформации», интерактивные карты, съемки фильмов и другая полезная информация

Вильнюс — один из самых быстро меняющихся столичных городов Европы. Он динамичный и современный, и уследить за всеми изменениями, происходящими в городе, бывает сложно. Поэтому Вильнюсское самоуправление и компания Vilniaus planas решили представлять самую актуальную информацию об изменениях, происходящих или планируемых в Вильнюсе, на новой странице transformacijos.vilnius.lt. На новом портале можно будет увидеть, в каких районах и местах происходят эти «трансформации», какие муниципальные проекты уже реализуются или запланированы на будущее. Такая информация поможет не только держать руку на пульсе столичной жизни. Кому-то она может пригодиться при выборе жилья или планировании бизнеса.

Узнать, какие работы по озеленению и благоустройству ведутся в том или ином районе столицы, теперь можно при помощи интерактивной карты. На карте показаны все этапы благоустройства общественных пространств: задание на проектирование, проектные предложения, техзадание, разрешение на строительство, выполнение работ. В настоящее время на карте опубликован 41 проект по озеленению общей площадью около 141 га. Карту можно найти по ссылке: maps.vilnius.lt/zaliasis_vilnius

Вильнюсское самоуправление обновило долгосрочный (до 2030 г.) План устойчивой мобильности столицы, утвержденный в 2018 году. В связи с новой концепцией изменилось само понятие слова «улица». Установилось определение, что улица – это главное общественное пространство города, где происходит не только движение, но и жизнь. Улицей считается все, что находится между фасадами зданий: пешеходные и велосипедные дорожки или полосы, зеленые дорожки, проезжая часть. В своеобразной версии «Вильнюс 2.0» столицы планируется продолжить работы над всеми этими составляющими.

Столичное самоуправление приглашает горожан на встречу, чтобы обсудить возможные решения по поводу тропы от ул. Gerosios Vilties до ул. V. Pietario. Как сообщается, обновленная тропа обеспечит внутреннюю связь района и создаст более уютную, эстетичную и безопасную среду для пешеходов. Планируется реконструкция аллеи, чтобы решить проблему хаотичной парковки автомобилей во дворах и создать больше зеленых участков для жителей района. Встреча состоится 24 ноября в 18 часов в гимназии Йонаса Басанавичюса (ул. S. Konarskio, 34).

В столичном районе Шнипишкес, на ул. Juozapavičiaus, 6, проектируется новое офисное здание. Если жители района и муниципалитет одобрят проектные предложения, на месте старых построек и гаражей появится современное здание с общественными зелеными пространствами.

В конце следующего года недалеко от улицы Ukmergės в столице откроет свои двери новый городок электронной торговли Urban HUB Vilnius площадью 22 тыс. кв. м, построенный по принципу stock office. В новом центре у поставщиков товаров и услуг будут помещения, адаптированные для торговли, логистики и обслуживания клиентов. Там разместятся офисы, выставочные площадки, склады и т.д. Планируется, что этот центр станет первым из двух, которые появятся в Вильнюсе. Затем Urban HUB откроется в Каунасе, возле магистрали А1. А далее ожидается, что сеть продолжит свое расширение и за пределами Литвы.

Будущий сквер Кинту в Шнипишкском районе столицы ищет новых подрядчиков. Столичное самоуправление сообщило, что с предыдущими подрядчиками договор расторгнут, поэтому сейчас объявляется новый конкурс на выполнение работ. «Сквер Кинту станет центром общественности района. Здесь появится площадка, вокруг нее расставят сидячие места, поэтому появится прекрасное место для концертов, ярмарок и других мероприятий, квартал станет еще одним центром притяжения жителей окрестностей и всего города», — сказала представитель Вильнюсского самоуправления Лина Коризнене.

В столичном районе Науяместис, на ул. Algirdo, 48, в следующем году появится бассейн с искусственными волнами. Бассейн такого surf-типа станет первым в радиусе 1000 км. В нем заняться водными развлечениями смогут и профессионалы серфинга, и те, кто хочет начать или попробовать себя в этом виде спорта. Здесь будут также проводиться детские лагеря, предоставляться услуги проката снаряжения. А на новом культурно-образовательном пространстве комплекса будут проводиться фотовыставки, конференции, презентации, дискуссии, тренинги, творческие мастерские и т.д.

Столица не сходит с экранов кинотеатров, играя множество разных ролей. А по случаю 700-летия Вильнюс станет главным героем фильма Донатаса Ульвидаса Vilniaus pokeris. Фильм основан на легендарном романе Ричардаса Гавялиса «Вильнюсский покер» — это мистифицированная история о жизни, любви и смерти в городе, который существует по ту сторону времени, памяти и реальности. 21 ноября на местах съемок фильма в Вильнюсе будут временные ограничения движения транспорта.

Neakivaizdinis Vilnius представил новый общественно-туристический маршрут по городу. Его название — «Более 10 обликов Вильнюса на 10-м автобусе. Из Фабийонишкес в Маркучай, или От деревушки до усадьбы». Во время путешествия по маршруту на 10-м автобусе можно услышать 13 кратких фрагментов из истории города.

В ноябре 2021 года столица Литвы получила статус «Вильнюс – город литературы ЮНЕСКО». По этому поводу столичное самоуправление учредило организацию Vilnius UNESCO literatūros miestas, которая активно сотрудничает с другими городами, носящими аналогичный статус. На днях по адресу ул. Šv. Jono, 11-16, открылся новый центр организации, созданный для всех, кто связан с литературой. Кто читает, пишет, переводит, иллюстрирует, организует. Далее этот центр станет Литературным домом столицы с книжными клубами и творческими мастерскими, детской библиотекой, а также рабочими местами для всех, кто занимается литературной деятельностью.

По случаю предстоящего 700-летия Вильнюса проходят съемки документального фильма об архитектуре позднего барокко и самом известном мастере эпохи — Йонасе Криступасе Глаубице. Глаубиц — создатель и крупнейший представитель виленского барокко, один из наиболее востребованных архитекторов Великого княжества Литовского середины XVIII века. Фильм снимается не только в столице Литвы, которая хранит большинство произведений Йонаса Глаубица, но и в странах, куда ведут следы деятельности и биографии архитектора: Польше, Германии, Беларуси.