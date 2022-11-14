Дела столичные: дорожные работы, интерактивная карта, бездомные кошки

Grinda сообщает, что, пока позволяют погодные условия, выполняются запланированные работы. На этой неделе

продолжается ремонт тротуаров на улицах Šeimyniškių, T. Ševčenkos, Pušų, Kaštonų, S. Konarskio, B. Radvilaitės и T. Vrublevskio.

на улице Ozo ремонтируются бордюры, продолжаются дорожные работы и на улице Mildos.

ремонтируются дождевые колодцы на улицах Pašilaičių, Vydūno, Sausio 13-osios, T. Ševčenkos и на пр. Savanorių.

устанавливается площадка для мусорных контейнеров на улице A. Juozapavičiaus, 6A.

прокладывается новая дорожка в парке Вингис, вдоль Нериса.

проводятся и другие, менее заметные, но не менее важные работы, пишет Grinda.

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Узнать, какие работы по озеленению и благоустройству ведутся в том или ином районе столицы, теперь можно при помощи интерактивной карты. На карте показаны все этапы благоустройства общественных пространств: задание на проектирование, проектные предложения, техзадание, разрешение на строительство, выполнение работ. В настоящее время на карте опубликован 41 проект по озеленению общей площадью около 141 га. Карту можно найти по ссылке: https://maps.vilnius.lt/zaliasis_vilnius

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В южной части Вильнюса, на ул. Dariaus ir Girėno, проложена новая велосипедная дорожка. Теперь красная асфальтовая дорожка длиной около километра соединяет велосипедную инфраструктуру районов Науяместис и Науйининкай в общую сеть велосипедных дорог.

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В Вильнюсе Дворец спорта обнесли забором. «Имущественный банк» сообщает, что зданию ничего не грозит, его приведут в порядок, пишет madeinvilnius.lt. Недавно провели техническую экспертизу здания, после чего решили безотлагательно провести ремонт. Выяснилось, что через дыры в крыше в здание попадает вода, подвесные конструкции потолка нестабильны.

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С приближением холодов в Вильнюсском приюте для животных (VGGN) приостанавливается программа стерилизации бездомных кошек «Поймай-стерилизируй-отпусти» (PSP). «После хирургического вмешательства кошки очень уязвимы, поэтому мы не можем рисковать их жизнями», — говорит руководитель приюта ветеринар Агне Жебене. Программа PSP — это гуманный метод контроля популяции бездомных кошек. VGGN стерилизацию бездомных кошек зимой будет осуществлять только в том случае, если опекуны животных пообещают, что после операции они временно приютят кошек дома и позаботятся о них.