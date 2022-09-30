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Дела столичные: новая зона отдыха, проект «Бизнес-треугольника» и другие новости

Автор RADIO•R
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В столичном районе Науяместис запланирована новая зона отдыха. Проектируемое зеленое пространство находится рядом с ТЦ Hyper Rimi на проспекте Savanorių и строящимся офисным зданием. В новом сквере планируется оборудовать прогулочные дорожки, качели, лестницы. Детская площадка будет покрыта разноцветным безопасным покрытием, поэтому на ней смогут гулять даже самые маленькие посетители. А рядом с детской площадкой появятся зона отдыха, тренажеры.

Дела столичные: новая зона отдыха, проект «Бизнес-треугольника» и другие новости

Новый сквер. Фото — vilnius.lt

Специалисты, заботящиеся о городском озеленении, призывают владельцев приусадебных участков ответственно ухаживать за деревьями, растущими на их территории. Деревья диаметром более 20 см можно вырубать только после получения разрешения, а о вырубке более молодых деревьев надо информировать Вильнюсское городское самоуправление по эл. почте [email protected] Подробности — на странице Вильнюсского самоуправления.

Дела столичные: новая зона отдыха, проект «Бизнес-треугольника» и другие новости

Фото — vilnius.lt

Официально: завершены работы по обустройству кольцевого перекрестка улиц Vytenio и Naugarduko.

Стали известны победители конкурса на реконструкцию и обустройство Verslo trikampio, «Бизнес-треугольника» в столице. Ими стали четыре команды архитекторов: Cloud architektai, Aketuri Architektai, Archinova и Architektūros kūrybinė grupė.

«Наконец-то пришло время и этой территории стать настоящей частью города. Несколько десятилетий в центре Вильнюса было место, которому не хватало видения будущего, урбанистической концепции и связи с рекой. Радостно, что было принято решение развивать этот квартал как живой, доступный для всех и связанный с Нерисом», — сказала председатель Союза архитекторов Литвы Рута Леитанайте.

С визуализациями проектов можно ознакомиться на странице madeinvilnius.lt

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