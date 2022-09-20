Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

Listen to «Из Украины в Литву. Часть 6-я: машина для фронта» on Spreaker.

Война полностю меняет уклад твоей жизни. Задачи тоже меняются. Иногда они появляются сами собой. Буквально на второй день войны мне позвонил товарищ и сказал, что нужна машина. Характеристики транспортного средства были довольно обобщенные — внедорожник. «Занедорого. Денег много нету».

И попросил меня поискать в Польше. По его мнению, там можно было найти удачу.

Я давай прикидывать — где в Польше искать машину? Какие интернет-ресурсы есть, кому позвонить? И набрал одного давнего знакомого, который сейчас живет в Лодзе.

Говорю — вот.

А он — да, кошмар!

А машины? — спрашиваю.

Нет, давно, нет — отвечает.

В общем, по его утверждению, все более-менее живое за небольшие деньги давно в Польше закончилось. При этом он был в дороге, и совсем не в Польше, поэтому поиски у меня продолжились.

Ну… то есть, как продолжились? Ты сидишь, не понимаешь, как вообще быть. Временами из разных районов города доносятся взрывы от ракет. Телевидение показывает по всем каналам только один эфир. Общий на всех. То есть, это не цензура, это не ГКЧП 91-го года. Просто страну больше ничто не интересует — все про войну.

И вот мы снова разговариваем с киевским товарищем. Думаем, где найти машину. И я как-то рассказал про хороших знакомых в Литве… И это кардинально изменило течение разговора — и все будущие события! Я позвонил в Литву Каролису.

Говорю — так вот и так, ищем машину для теробороны.

Так ничего хорошего сейчас в Литве не купить, — отвечает Каролис. Но все же пообещал поискать. На самом деле, с этого времени закрутилась постоянная работа. Здесь надо — где найти?! Так быстро невозможно. Но здесь стреляют!

Буквально через пару дней был куплен старенький Hyundai Terracan. Мы из Киева говорим, что он немного дороже, чем мы успели собрать, мы же хотим отдать деньги. А Каролис мне по телефону отвечает: «Нууу… это будет вам как бы презент».

Мы были невероятно впечатлены презентом! Конечно, нам нужна была помощь — найти машину, пригнать… до Украины. Но вот так вот, чтобы ее еще и купили! Ми були розчуленi й дуже вдячнi. В общем, нам аж неудобно было.

А когда получили машину на Львовской границе, она была под завязку наполнена всякой всячиной. И спальные мешки, и сухие пайки, и аптечки, и много-много чего действительно необходимого на передовой! Мои киевские друзья были впечатлены! Постоянно меня спрашивали, где я нашел таких замечательных людей?!

В свою очередь, Каролис начал собирать помощь среди литовцев — и снова и снова покупать машины для украинского фронта. В какой-то момент так получалось, что одна неделя — это несколько новых машин для Украины. Но все было не так просто! Нужно работать и заниматься не только помощью для фронта. Нужно находить где-то средства.

Мы знаем и о деньгах, собранных в Литве на Байрактар. И, наверное, о сотнях машин, которые везлись в Украину для помощи фронту. С одной стороны, это инициатива, на которую отозвалось много простых людей. С другой стороны — Каролис, да и многие другие литовцы, — это их инициатива помочь Украине. И украинцы, в свою очередь, очень благодарны. И очень ценно, что такая маленькая страна — это, на самом деле, такой большой друг!

Мне тоже пришлось перегонять машины из Литвы в Украину. И там отдавать их в руки военным. Это переживания, которые невозможно передать. Когда один офицер из Броваров, что возле Киева, говорит: если есть возможность быть более полезным Украине из Литвы, не нужно слушать, что вот — как же ты, не на передовой?! Будь полезным оттуда.

И очень особенно проживать связь времени и пространства. Выбрать машину. После покупки пригнать ее в Украину. Отдать в руки людям, которые загонят ее в Киев на СТО, чтобы немного добавить жизни. А потом перегонят в Харьков. И дальше не только догадываться, а четко знать, что этот литовский автомобиль, который ты успел полюбить, трудится для ЗСУ и победы Украины.

(Предыдущая история)

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.