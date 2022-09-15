Sveiki! Меня зовут Любомир, я приехал в Литву из Украины. В своих программах я расскажу о том, как война забросила меня в эту прекрасную страну. О трудностях, радостях и о новом укладе жизни. И искренне расскажу о замечательных литовских людях, которых я встречаю каждый день.

Listen to «Из Украины в Литву. Часть 4-я: транспорт, бензин» on Spreaker.

За один месяц войны в Киеве ты успеваешь отвыкнуть от транспорта как такового. Невозможно проехать куда-то трамваем, пересесть на троллейбус или просто доехать на метро.

Метро стало бомбоубежищем. По одну сторону каждой станции стоял поезд. В этих поездах поселились люди. И на платформах многие сидели и лежали. Но там холодно. Хотя все равно, лучше чем в подвале. Тем более — если подвала нет. По другой колее поезд ходил. Один — с конца линии в конец. Таким образом, обычный киевский интервал в 2-3 минуты превратился где-то в 1,5 часа. О том, что в киевском метрополитене — самые маленькие интервалы между поездами, среди всех европейских метрополитенов, киевляне раньше, вероятно, и не догадывались. Но с приходом войны об этом забыли и работники метро.

Автобусы и трамваи выходили на маршруты в отдельных случаях. И нужно было знать, где они курсируют. Потому что всякие приложения в телефонах перестали давать такую информацию.

Приехав в Вильнюс, я постоянно получал невероятное удовольствие от здешних троллейбусов и автобусов. Есть два больших преимущества. Первое — все ездит вовремя, в соответствии с тем, как написано в расписании. Хоть на остановке посмотрел, когда будет — хоть в телефоне, в приложении. Всегда приезжает вовремя. Хотя как-то 18-й автобус приехал на три минуты раньше. Если прийти минутой позже, пришлось бы ждать следующего минут 25.

И второе. Даже в час пик в салон не набивается такое количество людей, что туда уже невозможно зайти! По крайней мере, я такое помню у нас в советские времена, когда ездили «ЛАЗы» и «Икарусы».

Но говорят, что такая замечательная регулярность движения — это пока не пришла зима. Что с появлением гололеда и снега все может испортиться. Что здесь сказать? Тогда нужно метро.

Но, конечно, снова стоит вспомнить о ценах. Одна поездка в вильнюсском городском транспорте стоит 1 евро. Не идет ни в какое сравнение с Киевом. У нас все по 8 гривен. То есть, примерно по 25 центов. И в Киеве всем киевским школьникам за проезд в транспорте тоже платить не нужно. И проезд в городском транспорте для всех пенсионеров бесплатный. По всей Украине. Но и пенсия может быть небольшой. Где-то 120 евро. Хотя — это у всех по-разному.

Мы приехали в Литву без машины. Да вообще без ничего приехали — дорожная сумка со всем самым необходимым. Но на цены на топливо я не мог не обратить внимания. Где-то 1,90 за литр. А в какой-то момент вообще 2 евро было.

Мне сложно сравнивать, потому что зимой это должно было быть дешевле. А украинские цены, зимние, я себе представляю. Но, все же! В феврале топливо на заправках в Украине начало дорожать. И литр в цене поднялся с 1 евроцента на 10. Но с началом войны бензин на заправках вообще исчез.

Во-первых, рашистские войска ударили по Кременчугоскому НПЗ. По состоянию на начало года, другие нефтеперерабатывающие предприятия в Украине или вообще не работали, или были в плачевном состоянии. Но в Кременчуге стояли линии, которые производили качественный бензин и дизтопливо, в соответствии с нормами Евро-5. И вот в один день это все «накрыли».

Другой источник топлива — поставки из Литвы, из Мажейкяй. Но во время войны и военного положения вся логистика поломалась. Железной дорогой через Беларусь ничего не привезешь. Собственно, как перестали покупать топливо с белорусского Мозыря. Автомобильным транспортом — из Литвы много не навозишься.

В результате на заправках в Украине топливо исчезло. Если немного появлялось — очереди, в которых приходилось стоять по два-три часа… чтобы заправить 10 литров. Взгляды на использование собственных автомобилей у людей очень изменились.

Сейчас в Украине с бензином ситуация получше. Но теперь не всегда понятно его происхождение и качество. Цена? Около 50 грн. за литр, то есть 1,40 евро, по нынешнему курсу.

А в Литве… дорого, но всегда есть. И здесь даже не верится, что в жизни чего-то может не быть — простого, как хлеб в магазине или бензин на заправке.

(Предыдущая история)

Подкаст записан при поддержке Департамента национальных меньшинств.