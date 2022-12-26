Стали известны самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2022 году

Самыми популярными именами для мальчиков, родившихся в 2022 году, были Маркас и Бенас, а самыми популярными именами для девочек — София и Эмилия.

В десятку самых популярных имен для мальчиков также вошли:

Геркус,

Йокубас,

Доминикас,

Йонас,

Лукас,

Матас,

Адомас,

Каюс.

В десятку самых популярных имен для девочек входят также:

Амелия,

Лиепа,

Лукне,

Лея,

Камиле,

Патриция,

Изабеле,

Элия.

Как рассказал агентству BNS представитель Центра регистров Миндаугас Самкус, среди девочек в этом году лидером стала София, которая в прошлом году была на пятом месте.

«Новички этого года: Патриция, Изабеле и Элия, которые сменили Габию, Аделе и Аустею из первой десятки прошлого года», — сказал он.

При этом список самых популярных имен мальчиков в этом году изменился меньше. В лидерах, как и раньше, остается Маркас, да и сама десятка практически не изменилась.

«У нас есть только один новичок, Адомас, сменивший Ноюса, который в этом году не попал в первую десятку», — сказал М. Самкус.

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