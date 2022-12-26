Стали известны самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2022 году

Самыми популярными именами для мальчиков, родившихся в 2022 году, были Маркас и Бенас, а самыми популярными именами для девочек — София и Эмилия.
В десятку самых популярных имен для мальчиков также вошли:
- Геркус,
- Йокубас,
- Доминикас,
- Йонас,
- Лукас,
- Матас,
- Адомас,
- Каюс.
В десятку самых популярных имен для девочек входят также:
- Амелия,
- Лиепа,
- Лукне,
- Лея,
- Камиле,
- Патриция,
- Изабеле,
- Элия.
Как рассказал агентству BNS представитель Центра регистров Миндаугас Самкус, среди девочек в этом году лидером стала София, которая в прошлом году была на пятом месте.
«Новички этого года: Патриция, Изабеле и Элия, которые сменили Габию, Аделе и Аустею из первой десятки прошлого года», — сказал он.
При этом список самых популярных имен мальчиков в этом году изменился меньше. В лидерах, как и раньше, остается Маркас, да и сама десятка практически не изменилась.
«У нас есть только один новичок, Адомас, сменивший Ноюса, который в этом году не попал в первую десятку», — сказал М. Самкус.